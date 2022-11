Youth League: sconfitta indolore per l'Inter contro il Bayern Monaco

Sconfitta comunque indolore per i nerazzurri, che riescono a qualificarsi per i playoff essendo al secondo posto del Gruppo C del torneo con sette punti, dietro solamente al Barcellona con 14.

Bayern Monaco-Inter: la decidono Hepburn e Qashi, ma i nerazzurri si qualificano

La partita si è giocata all'FC Bayern Campus Platz 1, e ha visto i bavaresi imporsi sui ragazzi di Chivu col punteggio di 2-0. Decisive sono le reti di Hepburn, pochi minuti dopo il fischio d'inizio, e di Qashi al minuto 79.

Un ko che comunque non fa male all'Inter, che con sette punti si qualifica come seconda al turno successivo, ovvero i playoff.

La prossima sfida dell'Inter sarà dunque contro una squadra vincitrice del percorso Campioni Nazionali. Si tratta, come si legge sul sito ufficiale della Youth League, "delle 32 squadre vincitrici dei campionati nazionali giovanili delle federazioni più in alto nel ranking che non si sono qualificate per la fase a gironi della UEFA Champions League".