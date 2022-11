Scontro feroce tra Dzeko e i tifosi Juve: gestaccio e insulti. È bufera

Juve-Inter, polemiche sul Var

Come da tradizione, però, la gara tra bianconeri e nerazzurri ha lasciato strascichi polemici. Anestetizzati dal risultato finale quelli arbitrali, legati all’annullamento del gol del momentaneo 2-0 di Danilo per un fallo di mano pescato dal Var è dopo un lungo silent check, restano quelli, amari, legati al comportamento delle opposte tifoserie, protagonisti di cori offensivi nei confronti di giocatori avversari.

Juve-Inter, il gestaccio di Dzeko dopo gli insulti dei tifosi bianconeri

Detto degli insulti razzisti rivolti dai sostenitori nerazzurri a Dusan Vlahovic, assente per infortunio e costretto a trepidare per i compagni dalla tribuna, durante la partita si è registrato un altro spiacevole episodio, con protagonisti in negativo sia i tifosi della Juventus che Edin Dzeko. In un video diventato presto molto popolare su Twitter si odono gli insulti che i supporters bianconeri in Curva Scirea rivolgono al centravanti bosniaco, ai quali l’ex romanista risponde con un gesto apertamente volgare. Alcune ricostruzioni parlano anche in questo caso di insulti razzisti, del tenore di quelli subiti da Vlahovic, che sarebbero stati indirizzati a Dzeko, ma a accertare tutto questo potrebbe essere la Procura Federale che potrebbe aprire un’inchiesta dopo le eventuali segnalazioni degli ispettori presenti all’Allianz Stadium.