Inter: amichevove col Betis a Siviglia il 17 dicembre

L'ultimo impegno ufficiale del 2022 per l'Inter sarà quello della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, domenica 13 novembre, che farà seguito a Inter-Bologna del turno infrasettimanale. Dopodiché scatterà la pausa per i Mondiali in Qatar e la squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo il 4 gennaio contro il Napoli.

Inter, prima amichevole annunciata nella lunga pausa: è contro il Betis Siviglia Per arrivare pronti all'appuntamento di campionato i nerazzurri scenderanno in campo sabato 17 dicembre alle 18 allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia contro il Betis. E' la prima amichevole "di lusso" annunciata ufficialmente dal club, anche nel novero dei test match contro avversari più o meno importanti, certamente non sarà l'unica.