Inter, Marotta: "Classifica strana, Inzaghi trovi soluzioni. Su Skriniar..."

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Bologna, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta si è soffermato a parlare del difficile momento vissuto dalla squadra di Simone Inzaghi , che in casa della Juventus è incappata nella quinta sconfitta in campionato vedendo dilatarsi ulteriormente il distacco dalle prime posizioni.

Inter, il messaggio di Marotta a Inzaghi

Dopo la dura presa di posizione nei confronti di squadra e soprattutto tecnico subito dopo il derby d’Italia, Marotta ha tenuto a ribadire la fiducia nei confronti di Inzaghi, chiamato però a invertire presto la tendenza in particolare in trasferta: “L'allenatore deve fare le giuste riflessioni e analisi per trovare i giusti rimedi di una classifica abbastanza strana, ma siamo fiduciosi perché l'allenatore è bravo, tutti lavorano bene e i giocatori stanno rispondendo in pieno. C'è grande sintonia tra società, squadra e allenatore, serve avere il coraggio per trovare continutà di risultati. La stagione è anomala e lo sapevamo, ma abbiamo il dovere di restare attaccati alla testa della classifica".

Marotta: "Champions? Serve continuità anche in campionato"

Marotta ha poi focalizzato l’attenzione sulla necessità di trovare continuità e sull’impossibilità di rilassarsi nonostante il lusinghiero cammino avuto finora in Champions League: "Ogni partita è un esame e ogni volta che ne superi uno subito dopo ne arriva un altro. Il rispetto per la maglia che si indossa è fondamentale, al di là dell'aspetto tecnico-tattico quello motivazionale è importante".

Inter, Marotta si sbilancia sul futuro di Skriniar

Parole importanti dal dirigente nerazzurro arrivano poi sul rinnovo di Milan Skriniar, che potrebbe essere definuto durante la sosta per il Mondiale: "Ci troviamo davanti ad un professionista serio che ama la maglia che indossa, è giusto che rivendichi i propri diritti economici, io e Piero Ausilio ci vedremo col suo agente in questi giorni per continuare una negoziazione che è molto serena. Sono ottimista, anche se non so se ce la faremo prima del rompete le righe di domenica. Penso che nel giro di qualche settimana arriveremo a una conclusione".