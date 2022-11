Inter, Inzaghi: "C'è mancato qualcosa finora. Lukaku? Gli auguro un gran Mondiale"

Inzaghi: "A Bergamo gara impegnativa, a noi è mancato qualcosa"

Il mister piacentino ha presentato così la sfida di Bergamo: "Sappiamo che sarà una partita impegnativa, faranno la differenza le motivazioni che le due squadre riusciranno a mettere in campo". I nerazzurri, distanti dalla capolista Napoli, in questa prima parte di stagione non hanno ancora vinto uno scontro diretto con le big: "In campionato è mancato qualcosa: chiaramente dobbiamo lavorare di più sugli episodi e sui dettagli. In Champions siamo riusciti a limitare questa problematica negli scontri importanti, ad esempio contro il Barcellona. Non ci siamo ancora riusciti in campionato".