Inter, Skriniar pronto a restare: il sì costa più di 6 milioni

MILANO - Skriniar ha deciso di restare all’ Inter . Preferisce proseguire la sua carriera in nerazzurro, piuttosto che cedere al corteggiamento del Paris Saint Germain , e chissà in una piazza che gli genera più incognite che certezze. Si tratta sostanzialmente di una scelta di vita, che coinvolge pure la sua famiglia, visto che nemmeno la compagna Borbora vuole lasciare a Milano . Tutto fatto anche per il rinnovo, quindi? In realtà, no. Manca l’intesa economica sul nuovo contratto. Ad ogni modo, un percorso è stato ormai tracciato. Ed è per questo motivo che, quando interrogato sull’argomento, ultimamente Marotta ha manifestato grande ottimismo.

Distanza

Al momento, non è previsto un nuovo incontro con i rappresentanti del difensore. Ma i contatti continuano ad essere frequenti e costanti. Di fatto, la trattativa sta proseguendo a distanza, nel tentativo di trovare un punto d’incontro. L’entourage di Skriniar sa bene che il club nerazzurro non è nelle condizioni per garantire cifre simili a quelle che il Psg ha messo sul tavolo sin dalla scorsa estate, vale a dire emolumenti che, bonus compresi, arriverebbero ad oltre 9 milioni di euro. L’obiettivo, però, è ottenere il massimo. E, finora, le proposte di Marotta e Ausilio non hanno soddisfatto.

Psg, obiettivo Champions: per gennaio non tramonta l'ipotesi Skriniar

Entro fine anno

L’Inter ha già chiarito che l’intenzione è quella di portare Skriniar nella prima fascia d’ingaggi della rosa, quella che, per intendersi, comprende Brozovic e Lautaro. Il croato ha una base fissa di stipendio (premi esclusi) di 6,5 milioni, l’argentino di 6,2. Ovviamente Lukaku, con i suoi 8,5 milioni, è un’eccezione che non deve essere presa in considerazione. Il club di viale Liberazione, finora per Skriniar si è spinto fino a quota 6 milioni, e sta facendo resistenza ad andare oltre. Le parti, allora, stanno studiando come articolare in modo diverso il contratto, così da trovare una chiave che accontenti il giocatore. Si sta lavorando, quindi, sui bonus, ma anche su formule di aumento a scalare. Come ha sottolineato lo stesso Marotta l’altra sera, potrebbe volerci ancora qualche settimana per raggiungere l’intesa. C’è fiducia, però, di riuscire a sistemare tutto entro la fine dell’anno. Del resto, la decisione di Skriniar ha già spostato la bilancia dalla parte nerazzurra. Ed era ciò che più contava nella “partita”.