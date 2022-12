Inter, Inzaghi: "Lo Scudetto? Un augurio e una speranza"

"L'Inter può vincere lo scudetto? È l'augurio e la speranza. Il Napoli ha fatto un cammino importante che ha fatto sì che ci sia questo distacco ma mancano 23 partite alla fine, c'è spazio per tutti e bisognerà riprendere nella miglior maniera". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa in vista dell'amichevole di domani contro il Red Bull Salisburgo.