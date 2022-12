Inter, Çalhanoglu mette il Napoli nel mirino: "Gara da vincere"

"Mi auguro di fare un gol così anche in campionato, mi sto preparando per questo. In queste settimane abbiamo riposato sia fisicamente che mentalmente. Adesso vogliamo prepararci bene qui a Malta". Ha commentato così Hakan Çalhanoglu, ai canali ufficiali dell' Inter , il gol di pregevole fattura (su punizione) realizzato nell'amichevole vinta 6-1 contro lo G?ira United all'Hibernians Ground "Tony Bezzina" di Paola.

Il fantasista turco ha proseguito: "Mercoledì (7 dicembre, ndr) giochiamo contro il Salisburgo che è una squadra molto forte. Vogliamo migliorare anche se oggi per noi è stata una bella gara. Abbiamo fatto bene, ma nelle prossime settimane sarà importante allenarci su quello in cui siamo andati male nei primi tre mesi di campionato. Con il Napoli vogliamo vincere".

Inter, anche Bellanova a segno contro lo G?ira: "Un sogno essere qui"

A parlare ai microfoni di Inter Channel anche Raoul Bellanova, anch'egli a segno con la rete che ha sbloccato l'incontro: "Sono contento del gol. È un sogno segnare con questa maglia, spero che il prossimo sia in Serie A. Ci stiamo preparando bene per l'inizio del campionato. Lavoro ogni giorno al massimo e sento la fiducia del mister e dei compagni. Quando è il mio momento cerco di dare tutto perché per me è un onore essere qui".