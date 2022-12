Inter-Gzira United 6-1: a segno anche Calhanoglu e Mkhitaryan

Tutto facile nella prima amichevole a Malta per l'Inter di Simone Inzaghi. Ancora non al completo, i nerazzurri hanno dato il meglio nel primo tempo, chiuso già in vantaggio per 4-1. Parecchie sostituzioni all'intervallo e durante la ripresa contro lo Gzira United, squadra che milita nella Serie A maltese.

Inter-Gzira United: Bellanova ad aprire le marcature La prima rete per l'Inter è di Raoul Bellanova, al 16': colpo di testa in tuffo per uno degli acquisti dell'estate su traversone di Bastoni. Il raddoppio arriva dieci minuti dopo per merito di Asllani: conclusione dalla distanza e il portiere Zarkov si dimostra molto insicuro. Lo Gzira ha una reazione che porta al gol dell'1-2, di Jefferson al 32', che raccoglie un calcio d'angolo e beffa Handanovic. L'Inter, però, si riprende i due gol di margine con una magistrale punizione di Calhanoglu al 38'. E arriva pure il poker prima del fischio finale, con Gosens che sfrutta un altro assist di Bastoni.