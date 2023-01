Dzeko pizzicato dalle telecamere dopo la gaffe di Lukaku: il gesto fa infuriare i tifosi

MONZA - Piove sul bagnato in casa Inter , reduce dal pareggio beffa all'ultimo secondo contro il Monza . L'autogol di Dumfries a pochi secondi dalla fine ha fatto perdere due punti importantissimi ai nerazzurri, ora anche travolti dalle critiche dei tifosi. Tra polemiche arbitrali per il gol annullato e sfottò sui social, ora si sono aggiunte anche le immagini delle telecamere che hanno pizzicato Dzeko mentre ride del compagno Lukaku .

Galliani impazzisce al gol del Monza: la frase contro l'Inter scatena i tifosi

Dzeko ride di Lukaku: il video virale

Al 92', pochi secondi prima della rete del 2-2 da parte dei padroni di casa, Lukaku riceve il pallone dalla rimessa laterale ma lo stoppa goffamente e il pallone esce di nuovo, concedendo la rimessa al Monza. Sulla "gaffe" dell'attaccante belga, i tifosi si sono concentrati sulla reazione di Dzeko in panchina, sostituito proprio per lasciare spazio a Lukaku. Il bosniaco, come si può vedere dalle immagini, scoppia a ridere per la "giocata" del compagno. Da sottolineare che da questo errore di Lukaku è poi partito il contropiede che ha portato al gol del pareggio.