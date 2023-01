L'arbitro di Monza-Inter chiede scusa dopo l'errore su Acerbi ma non basta: ecco cosa succederà a Sacchi

ROMA - Un errore amplificato dal fischietto, quello commesso durante Monza-Inter dall'arbitro Juan Luca Sacchi il cui fischio poco prima del gol annullato ad Acerbi ha tagliato fuori il possibile intervento (con eventuale correzione) da parte del Var. Tecnicamente infatti il fischio ha fermato il gioco per cui la rete annullata (valida o no) è stata resa, altrettanto tecnicamente, inesistente. La partita poi, grazie al pari in extremis di Caldirola, si è conclusa con il punteggio di 2-2. Quindi a un possibile errore di valutazione (il direttore di gara aveva fischiato per un dubbio fallo di Gagliardini su Marì) si aggiunge quello di un fischio sfuggito che peraltro va contro le linee guida del Var, che suggeriscono che un'azione potenzialmente da rete sia dapprima fatta concludere, per poi eventualmente intervenire con il supporto video: in tutta la vicenda è il dettaglio che pesa di più. Tant'è che nel dopo gara l'arbitro avrebbe anche ammesso l'errore, scusandosi con i giocatori dell'Inter. Sacchi sarà comunque con ogni probabilità sospeso dai vertici arbitrali per alcune partite.