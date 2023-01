Inter, Bastoni svela: "Scudetto? No, ecco il mio ricordo più bello"

Inter, Bastoni: "Ricordo più bello? Quella partita contro la Juve..."

Alla domanda sul suo più bel ricordo con l'Inter, Bastoni non ha citato lo scudetto vinto sotto la guida di Antonio Conte nel 2021. Il difensore ha infatti preferito parlare di una delle partite che hanno permesso ai nerazzurri di arrivare a quel traguardo: "Uno dei momenti più belli con la maglia dell'Inter è stato sicuramente l'assist per Nicolò Barella per il 2-0 finale contro la Juve". Una partita in cui Bastoni è stato più che decisivo e che ha avvicinato la squadra di Conte al 19esimo scudetto della sua storia.