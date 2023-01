Supercoppa Milan-Inter, dove vederla in tv

Partita: Milan-Inter

Orario partita: ore 20

Canale Tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity

Dove e a che ora vedere Milan-Inter orari e canali

Milan-Inter, è il match valido per la Supercoppa italiana ed è in programnma alle ore 20 al King Fahd Stadium di Riyad (Arabia Saudita) e sarà trasmesso in diretta in esclusiva sul Canale 5 in chiaro. Sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Milan-Inter in Diretta: la cronaca

Il Milan di Pioli si è conquistato la finale di Supercoppa vincendo il campionato la scorsa stagione: i rossoneri si presentano all'appuntamento reduci dal pareggio in rimonta in casa del Lecce. L'Inter, che si presenta da vincitrice della Coppa Italia, è reduce, in campionato, dalla vittoria di misura contro il Verona. Qui le probabili formazioni.

Milan-Inter, segui la diretta sul nostro sito

