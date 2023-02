Bologna-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Onana fa il possibile, Dumfries in difficoltà

Onana 6,5

Vive un primo tempo estremamente carico di impegni, para tutto e per quello che non para gli dà una mano il Var sul gol di Barrow e il palo sul tiro di Soriano. Non può niente sul gol.

Darmian 6

Commette un fallo di mano in area ma né Orsato né il Var lo ritengono da rigore, è sempre puntuale come un orologio svizzero anche se Soriano qualche grattacapo glielo crea. È il difensore più positivo tra i nerazzurri.

De Vrij 5

Di testa bene o male riesce a cavarsela, ma nelle chiusure non sempre è al posto giusto nel momento giusto. Fuori all’intervallo, sostituito da Acerbi.

Acerbi (1’ st) 5

Meglio di De Vrij ma stringi stringi vive al di sotto delle sue potenzialità. Si fa rubare il pallone da Dominguez dal quale poi nasce il gol di Orsolini.

A. Bastoni 4,5

Soffre Orsolini quando lo punta, e non a caso si fa saltare tre volte già nel primo tempo, è meno preciso di sempre anche nella costruzione bassa.

Dumfries 4,5

Attacca molto ma Cambiaso lo copre bene, non lasciandogli mai la possibilità di far valere la sua struttura fisica. Patisce molto i contrattacchi dell’esterno rossoblù, uscendo di scena nettamente sconfitto.

D’Ambrosio (22’ st) 5

Non cambia le carte in tavola, dietro l’Inter continua a giocare tra troppe ansie.

Mkhitaryan 5

Con una conclusione da fuori sfiora la traversa di Skorupski, nelle sue vicinanze staziona Dominguez, che è sempre un cliente scomodo.

Barella (18’ st) 6

Aggiunge dinamismo e corsa, ma spesso predica nel deserto.

Brozovic 5

Lavora da centrale, in certi momenti qualche progresso lo evidenzia ma non lo fa con la continuità che servirebbe all’Inter, e nella fase di non possesso palla concede troppo.

Carboni (38’ st) sv

Si fa vedere poco, ma come poteva l’Inter chiedergli di più?

Calhanoglu 5

Attaccato in continuazione da Ferguson deve tirare fuori il meglio di sé per poter garantire la sua infinita qualità anche da mezzala, ma alla fine non ci riesce. Sbaglia un gol che non è da lui.

Gosens 6,5

Quando Posch e Orsolini affondano non è che sia impeccabile ma nell’altra fase mette in mezzo un paio di buoni palloni. Come quello per Lautaro. È sua l’ultima conclusione dell’Inter parata da Skorupski.

Lukaku 5

Non sempre è servito dai compagni come vorrebbe e si vede da come sbraccia nei loro confronti, vorrebbe spaccare il mondo ma non è ancora nelle condizioni fisiche migliori per essere il vero Lukaku.

Dzeko (18’ st) 5

Entra e impegna subito Skorupski. Poi più fumo che arrosto.

L. Martinez 5,5

Attorno al minuto 40 ha sulla testa un pallone messo in mezzo da Gosens ma lo spedisce al lato, non è che si faccia apprezzare tanto ma non devi mai perderlo di vista. L’Inter caso mai ascolti attentamente la sua autocritica a giochi finiti.