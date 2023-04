Inzaghi, la conferenza stampa prima di Inter-Benfica

12:45

Le parole di Inzaghi

"E' il secondo tempo di una partita importantissima, dove partiamo con un vantaggio. Sarà una partita complicata - sottolinea l'allenatore dell'Inter - dovremo venirne a capo tutti insieme. Al termine dei novanta minuti, potremmo essere in semifinale, sarebbe un grande traguardo. Sappiamo il nostro percorso, non siamo soddisfatti del campionato, ma ora dobbiamo concentrarci sulla Coppa Il Benfica, come l'Inter, in campionato è in crisi di risultati ma non di prestazioni. Hanno fatto tre partite in linea con la loro qualità, anche se i risultati non sono arrivati".

12:40

Darmian: "Tutti stanno dando il massimo"

I rinnovi? Conoscendo i miei compagni, sono convinto che vengano al campo tranquilli cercando di dare il massimo per l'Inter. Poi le situazioni contrattuali verranno risolte alla fine dell'annata. La partita contro il Benfica è importantissima, vogliamo fare una grande prestazione. Il quarto posto è un nostro obiettivo, non penso serva un premio come incentivo: faremo di tutto per centrare anche questo obiettivo".

12:34

Inizia la conferenza stampa di Darmian

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi - nel centro sportivo di Appiano Gentile - inizia a rispondere alle domande dei cronisti in vista della sfida di ritorno contro il Benfica. Accanto al tecnico nerazzurro anche Matteo Darmian. Le parole del difensore nerazzurro: "C'è la volontà di fare quest'ultimo mese nel migliore dei modi perchè ci giochiamo tanto. Sarà un mese difficile, siamo concentrati sulla semifinale con il Benfica. In Champions abbiamo fatto un bel percorso, la sfida di andata a Barcellona ha rappresentato la svolta in Europa. In campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento, non riusciamo a sbloccare o a chiudere le partite. E alla prima occasione subiamo gol. E' una situazione che vogliamo cambiare. Ma adesso siamo concentrati sulla Champions. I tifosi ci sono sempre stati vicini, noi vogliamo regalar loro una bella soddisfazione.

12:25

Inzaghi a Sky Sport\2

“I prossimi novanta minuti saranno importantissimi, vogliamo regalare una grande gioia ai nostri tifosi, l’ingresso in semifinale sarebbe importantissimo. Conosciamo il nostro percorso nelle Coppe, in campionato abbiamo perso punti importanti, ma mancano ancora otto partite e confidiamo di recuperare. Ma il nostro focus ora è orientato sul Benfica”.

12:20

Inzaghi a Sky Sport

“Dovremo fare la nostra partita senza gestire il vantaggio ottenuto nella gara di andata - sottolinea Inzaghi ai microfoni di Sky Sport - incontriamo un avversario di valore. Dovremo fare una partita di grande intensità per coprire bene il campo. Il Benfica è una squadra tecnica e fisica che sicuramente ci creerà qualche problema”.

12:18

Inter imbattuta con il Benfica

Grazie alla vittoria per 2-0 in Portogallo nel match di andata, l'Inter è rimasta imbattuta in tutti i quattro incroci (3V, 1N) contro il Benfica, tenendo la porta inviolata in tre di questi.

12:10

Il precedente in Coppa Uefa

L'Inter ha ospitato il Benfica una volta finora: in un ottavo di finale di Coppa UEFA del marzo 2004, vinto dai nerazzurri per 4-3; in quella occasione furono realizzate due doppiette: una di Obafemi Martins per i lombardi, l'altra di Nuno Gomes per i portoghesi.

12:01

I bomber nerazzurri in Champions League

Romelu Lukaku ha segnato nove gol in 14 partite con l'Inter in Champions League; soltanto quattro giocatori hanno realizzato più reti in nerazzurro nella competizione: Adriano (14), Julio Cruz (13), Hernán Crespo (11) e Samuel Eto'o (10).

11:58

Inter, otto volte in semifinale di Coppa Campioni\Champions League

L'Inter potrebbe raggiungere le semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League per la nona volta, e per la prima dal 2009-10, quando vinse il trofeo, sotto la gestione di José Mourinho. Simone Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore italiano a portare i nerazzurri in semifinale nella competizione, dopo Eugenio Bersellini nel 1980-81.

11:50

A che ora inizia la conferenza

Simone Inzaghi parlerà alla vigilia di Inter-Benfica di Champions League: la conferenza stampa prenderà il via alle ore 12.30.

Suning Training Centre, Appiano Gentile