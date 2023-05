Mourinho furioso con Barella, la frase urlata a bordo campo in Roma-Inter

ROMA - Un'azione da quinto a quinto, da destra a sinistra, ha portato l'Inter in vantaggio all'Olimpico contro la Roma: cross di Dumfries e stoccata di mancino di Dimarco dalla parte opposta che ha sorpreso la difesa giallorossa. È bastato questo ai nerazzurri per chiudere in vantaggio il primo tempo, piuttosto teso e nervoso. Non sono mancati contrasti duri, proteste nei confronti dell'arbitro Maresca e battibecchi tra campo e panchina.