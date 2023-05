Capello, stoccata durissima al Milan e a Pioli: “Errori madornali”

MILANO - "Qualificazione molto vicina per l'Inter". Questo il 'verdetto' di Fabio Capello, che dopo l'andata della semifinale di Champions League vinta per 2-0 dalla squadra di Simone Inzaghi contro il Milan ha lanciato una durissima stoccata ai rossoneri e al loro tecnico Stefano Pioli. "Non riesce a trovare le contromisure, non è il primo derby giocato così. Il centrocampo non ha mai fatto filtro, i centrocampisti dell'Inter erano sempre liberi e hanno creato il doppio dei problemi".