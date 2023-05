Diretta Milan-Inter, ora LIVE la partita di oggi

MILANO - E' la grande serata del derby di Milano in Champions League. A San Siro va in scena la sfida tra Milan e Inter, valida per l'andata delle semifinali di Champions League. In palio c'è il pass per la finalissima del 10 giugno a Istanbul. Il match decisivo di ritorno è in programma martedì prossimo.

19:50

Pioli e il forfait di Leao

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, parla poco prima del match a Prime: "Leao? Ha fatto un provino in mattinata, ma non ha funzionato, aveva ancora un po' di fastidio quindi giochiamo con altre caratteristiche, con gioco di squadra e squadra solida: ci giocheremo tutto nel miglior modo possibile". Poi, ancora, aggiunge: "Affrontiamo la partita con grande entusiasmo ed energia, ma anche con tanta lucidità perché può fare la differenza. Vorremmo prenderci qualche vantaggio per il ritorno. Dopo il tatuaggio per lo scudetto ho ancora tanto spazio per altri eventuali...."

19:42

Le panchine, Leao non c'è

Ufficiali anche le panchine delle due squadre.

A disposizione nel Milan: Mirante, Nava; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Pobega; De Ketelaere, Messias, Origi, Rebic.

A disposizione nell'Inter: Cordaz, Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Zanotti; Asllani, Bellanova, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku.

19:40

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All.: Pioli.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhiataryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

19:33

Milan senza Leao

I rossoneri di Pioli hanno raggiunto il Meazza senza Leao, che non è salito sul pullman con i compagni di squadra. Quasi certo, a questo punto, il suo forfait.

19:30

Squadre verso San Siro

I pullman delle due squadre stanno raggiungendo lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro dove si giocherà un altro derby storico. Tra poco arriveranno anche le formazioni ufficiali di Stefano Pioli e Simone Inzaghi.

19:25

Verso il derby di Champions

Alle 21 fischio d'inizio per la semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Il derby di Milano, nella coppa dalle grandi orecchie, era già andato in scena nel maggio di 20 anni fa, sempre in semifinale, con qualificazione dei rossoneri alla finale.

Stadio Giuseppe Meazza, San Siro, Milano