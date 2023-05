Milan ko, lo sfogo di Pioli: "Arrabbiato con l'arbitro? C'è un motivo..."

MILANO - Mastica amaro Stefano Pioli dopo il ko del suo Milan contro l'Inter nell'andata delle semifinali di Champions League andata in scena a San Siro. Deluso per la sconfitta, al tecnico rossonero non è andata giù la direzione arbitrale di Jesús Gil Manzano .

Testa al secondo round

"I motivi per i quali alla fine ero arrabbiato con l'arbitro? Perché in tante occasioni gli ho visto utilizzare due pesi e due misure", ha risposto l'allenatore del Milan ai microfono di 'Prime Video' a chi gli chiedeva il motivo del disappunto mostrato nei confronti del 'fischietto' spagnolo. Solo queste le parole pronunciate sull'argomento da Pioli, che ha poi fatto capire di non voler aggiungere altro a riguardo ed è poi passato all'analisi della prestazione offerta dalla sua squadra: "L’Inter ha giocato meglio nel primo tempo ed è riuscita a segnare due gol, noi abbiamo giocato meglio nel secondo ma non siamo riusciti a segnare. Questo è il calcio a questo livello". L'allenatore rossonero invita comunque i suoi a crederci ancora: "Dispiace perché volevamo un’altra prestazione e un altro risultato, ma ci dobbiamo credere perché le partite possono cambiare anche grazie agli episodi. Cercheremo di fare meglio nella partita di ritorno".