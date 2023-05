La rivelazione di Zhang: "Un giocatore dell'Inter ha previsto il futuro"

MILANO - Una notte che in casa Inter difficilmente verrà dimenticata. Tredici anni dopo l'ultima volta i nerazzurri approdano in f inale di Champions League dove se la vedranno con la vincente di Real Madrid-Manchester City. Un risulato importante che ha fatto gioire, non solo il tecnico Inzaghi, ma anche il patron Steven Zhang . Eppure, come rivelato dal presidente nel corso delle interviste, un giocatore su tutti ha sempre creduto in questo finale.

L'Inter può vincere la Champions

"Siamo in finale, è incredibile, merito all'allenatore e a tutto lo staff. L'Inter può vincere la Champions, in finale tutto è possibile, qualsiasi cosa può accadere in 90 minuti, ci crediamo. Questo è il settimo anno che sono qui, avevo 24 anni, ci sono giocatori che non hanno mai giocato in Champions e ora abbiamo reso possibile questo sogno, abbiamo fatto il nostro lavoro, riportare l'Inter al top".

La conferma di Inzaghi

"Ho lavorato con tanti allenatori. Di sicuro Inzaghi è speciale, è molto calmo in ogni contesto. Questa è una qualità incredibile. L'unico allenatore che non mi chiede mai dei giocatori in particolare".