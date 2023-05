Italiano e il piano per Fiorentina-Inter: "Ci concentreremo su due cose"

ROMA - La Fiorentina è pronta a sfidare l’Inter per tornare a essere protagonista del calcio italiano. La finale di Coppa Italia contro i nerazzurri rappresenta il primo dei due obiettivi stagionali della squadra toscana che dovrà affrontare anche l’ultimo atto della Conference League contro il West Ham. “Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui - sottolinea il tecnico della Fiorentina - è stato un percorso fantastico, e ora ci apprestiamo ad affrontare una delle due finaliste della Champions: l’Inter è un ostacolo durissimo, ma ci giocheremo le nostre chance”.

Fiorentina, Italiano svela dove tutto è iniziato "Mi voglio concentrare sugli ultimi due anni. Tutto è iniziato a Moena e c'è stato un processo di crescita incredibile grazie alla disponibilità dei ragazzi. Sono stati concentrati e disponibili ad ascoltare le mie idee per uscire anche da momenti non esaltanti. Insieme abbiamo ottenuto questa qualificazione all'Europa e avevamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia. Abbiamo iniziato questa stagione con l'obiettivo di migliorare questi due risultati e ci siamo riusciti. Ci ho messo tutto me stesso, la mia passione e la mia voglia, cercando di condividere tutto con i ragazzi. Non ci dobbiamo accontentare però di essere arrivati in finale. Affronteremo le due finali con fiducia. A partire da domani, cercando di dare tutto per ottenere qualcosa di straordinario".

Fiorentina-Inter, Italiano prima della finale di Coppa Italia "Uno se la immagina la partita, ma poi in ogni gara può succedere di tutto e bisogna cambiare strategie o programmi. Quindi preferisco concentrarmi sui miei ragazzi e sul nostro gioco. Dobbiamo riproporre quello che ci ha fatto arrivare qui. Con qualità. Dobbiamo fare tutto il possibile per mettere in difficoltà l'Inter. Dobbiamo fare una grande gara, superlativa come col Basilea. Dobbiamo andare oltre l'ostacolo. L'avversario domani sarà una montagna da scalare molto difficile. Voglio vedere gli occhi di Basilea e i ragazzi andare in campo con lo spirito mostrato ultimamente".

Biraghi, le parole prima dell'Inter Nel corso della conferenza stampa, ha parlato anche il capitano della formazione viola Cristiano Biraghi. “Siamo pronti - ha sottolineato il difensore - sappiamo cosa significa per i nostri tifosi e per l’intera città: Firenze è passionale, e non è abituata a vincere sempre. In questi giorni si respira un grande entusiasmo, l’auspicio è quello di continuare a viverlo anche per i prossimi giorni. Il nostro gruppo è straordinario, anche nelle difficoltà abbiamo sempre remato tutti dalla stessa parte seguendo le indicazioni dell’allenatore”.

