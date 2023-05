Barella e la stagione dell'Inter: "Percorso non facile, ma siamo qua"

L'Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare la Fiorentina questa sera in finale di Coppa Italia . Su MatchDay Programme Nicolò Barella ha detto la sua sul percorso che ha visto la squadra nerazzurra arrivare a giocarsi due finali (contro la Fiorentina in Coppa Italia, in Champions League contro il Manchester City ).

Ecco cosa ha detto Barella sulla stagione dell'Inter

Queste le parole di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, su MatchDay Programme in vista della finale di Coppa italia contro la Fiorentina in programma questa sera: "Non è stato un percorso facile, ci sono stati anche momenti di difficoltà. Ad esempio nella prima sfida contro il Parma, che ci siamo giocati ai supplementari. In tutta la stagione comunque il lavoro di squadra ci ha permesso di andare oltre e proseguire verso i nostri obiettivi. Eravamo convinti e consapevoli di poter arrivare fino in fondo a questa competizione”.