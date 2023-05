Fiorentina-Inter, dove vederla in tv

Partita: Fiorentina-Inter

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5

Pay TV Streaming: Mediaset Infinity, sito Sportmediaset

Fiorentina-Inter orari e canali

Fiorentina-Inter, match valido per la finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 5. In streaming sarà possibile seguire il match su Mediaset Infinity o sul sito di Sportmediaset.

Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta TV

Fiorentina-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre).



Fiorentina-Inter dove vederla in streaming

La finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter sarà visibile in streaming su Mediaset. Sarà dunque possibile seguire il match tramite l'app di Mediaset Infinity su dispositivi mobile come tablet e smartphone, oppure su pc e notebook collegandosi al sito della piattaforma. In alternativa, e sempre gratis, c'è il sito di Sportmediaset.

Fiorentina-Inter in Diretta: la cronaca

Si tratta della prima volt che Fiorentina e Inter si affrontano in una finale di Coppa Italia. Per arrivare all'ultimo atto della competizione, i viola di Italiano hanno superato in sequenza Sampdoria, Torino e Cremonese (battuti i grigiorossi in semifinale, 2-0 all'andata allo Zini e 0-0 al Franchi nel match di ritorno). I nerazzurri di Simone Inzaghi, detentori del trofeo, hanno superato quest'anno Parma, Atalanta e Juventus. Contro i bianconeri di Allegri in semifinale l'Inter ha pareggiato 1-1 all'Allianz Stadium all'andata e vinto 1-0 con gol decisivo di Dimarco al ritorno a San Siro. Qui le probabili formazioni.

