Lukaku risponde a Noel Gallagher prima di City-Inter: lo sfottò sugli Oasis

MILANO - Romelu Lukaku , nel corso dell'Inter Media Day di ieri, ha parlato dell'imminente finale di Champions League in programma sabato a Istanbul contro il Manchester City : "Di arrivare in finale ci credevo fin dall'inizio. In estate, mentre ero in Sardegna con la famiglia, quando si è cominciato a parlare del prestito, ho detto subito che ci credevo, non so perchè. Penso che ce la possiamo fare".

Lukaku: "Gallagher? Chi è? Non mi interessa quello che dice. Penso all'Inter"

L'attaccante dell'Inter ha poi commentato la famosa affermazione dell'ex chitarrista degli Oasis Noel Gallagher, che aveva detto che avrebbe preferito i nerazzurri in finale di Champions in quanto a suo dire, i più deboli. "Noel Gallagher? Chi è? Onestamente, non mi interessa quello che dicono. Sono focalizzato solo sull'Inter e dobbiamo fare solo il meglio per entrare nella storia".

Lukaku: "In stagione ci sono stati dei momenti di difficoltà, ma abbiamo chiuso alla grande"

Il belga ha concluso dicendo: "Durante la stagione abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, ma alla fine abbiamo chiuso alla grande. Sapevo che avevamo tanti giocatori che potevano fare la differenza, io volevo solo dare qualcosa in più quando l'allenatore mi dava l'opportunità di giocare. Credo che sono riuscito in questo finale di stagione ad aiutare la squadra, in campionato e in qualche partita di Champions. Adesso siamo in finale e dobbiamo pensare solo al meglio per l'Inter".