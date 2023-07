Brozovic incontra Telles e non scorda l'Inter: il dettaglio non è sfuggito

Alex Telles è un nuovo giocatore dell'Al-Nassr. L'ormai ex terzino dello United è l'ennesimo giocatore dei top 5 campionati europei a scegliere di trasferirsi in Arabia Saudita. Moltissimi i calciatori che questa estate hanno sposato il progetto, uno di questi: Brozovic. Il centrocampista croato si è fatto sedurre dal pensiero di giocare con Cristiano Ronaldo ma, in un recente dettaglio mostrato sui social, è emerso il suo affetto per l'Inter, la sua ex squadra.