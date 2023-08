Inter, non sparate su Sommer. Anche Onana ha steccato la prima

A Salisburgo, i primi minuti di Yann Sommer fra i pali dell'Inter sono stati un incubo. Arrivato a Milano il 7 agosto, quarantotto ore più tardi è stato subito catapultato in campo nell'amichevole austriaca, disputata sotto il diluvio universale che ha reso infido il terreno di gioco, soprattutto per gli estremi difensori. Prima l'ex Bayern ha atterrato Konate causando il rigore sbagliato dallo stesso avversario; poi ha inciampato sul pallone, mettendo Konate in condizione di segnare. Dopodiché, Sommer si è ripreso, dimostrando saldezza di nervi. Il che non gli ha evitato una pioggia di critiche al Social Bar, dove, è notorio, allignano battaglioni di mancati Buffon. Come se un nuovo portiere dovesse essere bocciato sulla base di due errori, senza tenere conto che si trattava del suo esordio a difesa della porta della squadra che l'ha appena ingaggiato.