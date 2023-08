United, il gol subito da Onana è virale: "È pazzesco, da centrocampo!"

MANCHESTER - Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di André Onana al Manchester United . Il portiere camerunese, che ha lasciato l 'Inter dopo una sola stagione per unirsi ai Red Devils, si è già fatto "notare" per due sfuriate contro Maguire e Bruno Fernandes . Ora Onana è finito di nuovo al centro dell'attenzione dei tifosi dello United, stavolta per la sua prima papera con la nuova maglia.

Onana, prima papera con lo United: cosa è successo

Durante l'amichevole contro il Lens, in attesa della ripartenza della Premier League, Onana si è reso protagonista in negativo. A sbloccare la partita, infatti, sono stati proprio i francesi, sfruttando un clamoroso errore del portiere dei Red Devils. Al 23' Sotoca ha visto Onana fuori dai pali ed ha pensato di sorprenderlo con un tiro da centrocampo che ha avuto effetto: Onana non è riuscito ad arrivare in tempo sul pallone, rotolando in porta e regalando il gol al Lens. Un grossolano errore che complica i suoi primi giorni nella nuova squadra, mentre l'Inter sta chiudendo per il suo sostituto.