Disastro Sommer: papera incredibile alla prima partita con l'Inter!

Sommer, papera all'esordio: cosa è successo

L'errore parte da Barella, che sbaglia il passaggio e finisce per regalare palla agli austriaci. Sommer esce dall'area per anticipare il pallone ma sbaglia clamorosamente: l'uscita è pessima e Konate riesce a superarlo facilmente e poi a segnare a porta vuota. Decisamente non l'esordio che ci si aspettava per il portiere arrivato dal Bayern Monaco, che ha chiuso la partita con tre gol subiti.