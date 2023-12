Napoli-Inter, le pagelle dei nerazzurri: razzo Sommer, Darmian solido

S. Inzaghi (all.) 7,5

Scuce mezzo scudetto dalle maglie del Napoli e i suoi tifosi scandiscono forte il suo nome già dopo il 2-0. Nel primo tempo lascia il possesso al Napoli (58% contro 42%), sfruttando ripartenze micidiali sugli esterni e dentro il campo. L’Inter è aggressiva, corta, palleggia bene ed è attentissima. Gran collettivo, squadra vera che gioca a memoria. Il primo posto è di nuovo suo: +2 sulla Juve, +11 sul Napoli. Appunto: un colpo-scudetto, anche se la strada è lunga.

Sommer 7

Pronti, via dal sette un bolide da fuori di Elmas al 3’. E al 19’ si ripete su Elif, in area. Grande sul serio è la parata al 13’ del secondo tempo su Kvara: reattivo come un razzo.

Darmian 7

Sempre la scelta e la posizione giuste. Duello con Kvara che nel primo tempo è stravinto e nel secondo pure. Una cassaforte.

Bisseck (dal 41' st) sv

Uno scampolo di partita.

De Vrij sv

Giusto il tempo di rimediare un problema muscolare. E arrivederci.

Carlos Augusto (dal 18' st) 6,5

Entra e va nei tre, braccetto di sinistra dedicato a Politano e, se capita in zona, a Osi.

Acerbi 6,5

Centrale dopo l’uscita di De Vrij. A fare la guerra con Osimhen: tutto bene per un’oretta, compresa l’azione in cui Victor invoca il rigore.