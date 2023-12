Dimarco snobba la Juve: "Non ci pensiamo"

Dopo la sconfitta del Milan e le vittorie di Inter e Juve, le quindicesima giornata di Serie A sembra aver definito tra chi sarà la sfida per lo scudetto. Il Derby d'Italia torna a infiammare per il titolo più desiderato, e la rivalità a distanza è già iniziata. Anche con le interviste, come quella di Dimarco dopo il poker rifilato all'Udinese.