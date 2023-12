Atalanta-Milan 3-2: pazzesco Muriel! Una magia di tacco al 95' beffa Pioli

BERGAMO - L' Atalanta supera il Milan 3-2 all'ultimo respiro. Lookman apre le marcature nel finale della prima frazione di gioco, ma allo scadere del primo tempo arriva il pareggio di Giroud . Immediata, nella ripresa, la replica dell' Atalanta , con il 2-1 ancora firmato Lookman , poi è Jovic , entrato da una manciata di minuti, a firmare il 2-2 all'80'. In pieno recupero (95'), col Milan in 10 (doppio giallo a Calabria ), Muriel mette a segno il 3-2 definitivo.

Sblocca Lookman, poi il pari di Giroud

Subito ritmi alti in avvio con una occasione per parte: al 3' De Ketelaere calcia a rete, ma debolmente e senza impensierire Maignan, poi è Giroud a concludere a botta sicura trovando però la fondamentale opposizione di Djimsiti. Al 9', però, è l'Atalanta a divorarsi il vantaggio con De Ketelaere che, da zero metri, spara clamorosamente sopra la traversa. Fiammate che si spengono fino al 27', quando Tomori sugli sviluppi di un corner ci prova di prima intenzione trovando prima la deviazione di Ederson e poi la parata di Musso sulla linea. Un minuto dopo De Ketelaere si fa ipnotizzare a tu per tu con Maignan, ma l'arbitro fischia un precedente fallo del belga ex rossonero. Al 38' l'Atalanta va in vantaggio: azione personale di Lookman che si accentra dalla sinistra e calcia a rete trovando la deviazione di Tomori che mette fuori causa Maignan, è 1-0. Sull'ultima azione nei 2' di recupero il Milan centra il pari: è Giroud con un perfetto colpo di testa a siglare l'1-1 sul corner battuto da Florenzi. Si va così al riposo in parità.

Doppietta Lookman, poi decide la magia di tacco di Muriel

La ripresa comincia senza cambi e con una Atalanta che parte con il piede premuto sull'acceleratore, anche se la primissima chance è per i rossoneri con Giroud che non inquadra la porta da posizione defilata. Da qui è un monologo nerazzurro con le occasioni di Pasalic, Koopmeiners e Scalvini, poi al 55' l'assalto bergamasco si concretizza con il gol del nuovo vantaggio: De Ketelaere si invola sulla sinistra e crossa forte al centro dove arriva Lookman che insacca il gol del 2-1 Atalanta. A questo punto Pioli prova a cambiare il suo Milan: fuori Chukwueze, dentro Bennacer e poco dopo Jovic rileva Loftus-Cheek. Al 31' Lookman sfiora il tris, ma al 35' il neoentrato Jovic ripaga la fiducia di Pioli facendosi trovare al posto giusto sull'assist di Pulisic firmando il 2-2. Nel finale (93') Calabria rimedia il secondo giallo e lascia il Milan in 10: l'Atalanta ne approfitta e al 95' manda ko i rossoneri con una magia di tacco di Muriel.