Inter, Dimarco e Acerbi esultano in faccia a Henry dopo il rigore sbagliato: è bufera

Frattesi, pochi minuti prima del penalty fallito, aveva segnato il gol del vantaggio nerazzurro che ha scatenato le polemiche degli utenti sui social per una gomitata di Bastoni nell'azione della rete. Caos creatosi anche attorno all'esultanza dei giocatori dell'Inter, in particolare Dimarco e Acerbi, in faccia a Henry dopo l'errore dal dischetto.