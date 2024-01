Inzaghi: "Lazio, non sarà mai una partita come le altre". Poi risponde a Lukaku

Simone Inzaghi e la sua Inter sono pronti al debutto nella semifinale di Supercoppa . Alla vigilia della sfida contro la Lazio , il tecnico nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. L'Inter si prepara a scendere in campo a Riyad da campione in carica , con la nuova formula della competizione.

Inzaghi: "La Supercoppa è il primo obiettivo stagionale"

"È il primo obiettivo stagionale - esordisce Inzaghi -, l'abbiamo vinta negli ultimi due anni e vogliamo vincerla anche quest'anno. Però come l'Inter ci sono Napoli, Fiorentina e Lazio che hanno la stessa ambizione. Mercato? Ho una società importante che ci sta pensando, io sono soddisfatto dei quattro attaccanti che abbiamo in rosa. Turnover? Per quanto riguarda le scelte, ho ancora un allenamento e mezzo, quello di oggi e di domani. Abbiamo avuto la partita di sabato a Monza, poi abbiamo fatto un allenamento a Milano e dovrò fare delle valutazioni molto attente. I ragazzi ci sono tutti, a parte Cuadrado che è rimasto a Milano. Dovrò fare delle scelte, essendo una finale da giocare in due partite dovrò farle attentamente. Ora penso solo a domani con la Lazio".