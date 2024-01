Juve, Allegri incorona Yildiz: cosa ha detto dopo la vittoria sul Sassuolo

Allegri ai microfoni di DAZN non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la vittoria (2-1) della sua Juve sul Sassuolo: "Nel calcio conta vincere, il resto non conta niente. Non era un partita semplice. Il Sassuolo aveva vinto contro la Fiorentina e ci aveva fatto quattro gol all'andata. Stasera ci hanno messo in difficoltà, Szczesny ha fatto due pelle parate. Ora pensiamo al Lecce. Bisogna continuare a lavorare e stare in silenzio".