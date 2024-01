Diretta Juve-Sassuolo 2-0: raddoppia Vlahovic LIVE

Aggiorna

Due di fila allo Stadium per la Juventus: prima i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, ora la sfida contro il Sassuolo valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. La squadra di Allegri ha un conto in sospeso con i neroverdi, gli unici capaci di batterla in questa stagione.

22:05 63' - Miracolo di Szczesny Ripartenza del Sassuolo guidata da Berardi: si fa il campo coast to coast fino ad arrivare a tu per tu con Szczesny che con un riflesso spettacolare respinge il pallone. 21:59 58' - Doppio cambio per la Juve Doppio cambio per la Juventus: escono Miretti e Yildiz, entrano Weah e Chiesa. 21:54 53' - Berardi pericoloso Laurientè si accentra dalla sinistra, serve Berardi che dal limite dell'area tira di potenza rasoterra: palla di poco al lato. 21:46 46' - Inizia il secondo tempo Inizia il secondo tempo di Juventus-Sassuolo: primo possesso della ripresa per i bianconeri. 21:40 Juve le parole di Cambiaso A fine primo tempo, Cambiaso ai ha parlato ai microfoni di Dazn: "Stiamo giocando una buona partita. Ma dobbiamo continuare così perchè loro sono molto fastidiosi lì davanti". 21:31 45' + 1' - Termina il primo tempo Finisce qui il primo tempo di Juventus-Sassuolo: squadra negli spogliatoi sul 2-0 per i bianconeri grazie alla doppietta di Vlahovic. 21:26 42' - Boloca salva su Vlahovic Vlahovic si stava involando verso la tripletta a tu per tu con Consigli. Ma Boloca interviene in scivolata e salva il risultato per il Sassuolo. 21:22 37' - Ancora Vlahovic in gol Sempre Dusan Vlahovic: ancora il serbo segna per la Juventus. Questa volta calcia direttamente da punizione, prende la traversa e rimbalza dentro. 21:18 35' - Yildiz attacca Bell'azione corale della Juve sulla sinistra: Kostic poer Rabiot che serve un filtrante a Yildiz. Il turco sterza e calcio. Respinge Erlic. 21:15 32' - Ancora Laurientè pericoloso È ancora Laurientè a impegnare Szczesny con un bel tiro a giro dal limite dell'area: il polacco si distende e la respinge. 21:14 30' - Ci prova Laurientè Berardi serve il pallone a Laurientè che da posizione favorevole tira troppo piano, la blocca Szczesny. 21:07 23' - Sassuolo in avanti Prova a reagire il Sassuolo che spinge in avanti con un bel filtrante in area di Berardi per Pedersen: interrompe tutto Danilo. 20:59 15' - Magia di Vlahovic: la sblocca la Juve La sblocca ancora Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo riceve palla dal limite dell'area e con il sinistro a giro la mette dove Consigli non può arrivare. 20:49 5' - Angolo per la Juve Cambiaso si guadagna il primo angolo della partita. Lo batte Miretti a uscire, viene anticipato Danilo. 20:44 1' - Inizia la partita Inizia la sfida tra Juventus e Sassuolo: primo possesso per i neroverdi. 20:35 Juve, Giuntoli: "Ai dettagli per Djalò poi mercato chiuso" Queste le parole di Giuntoli a Dazn: "Abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata. Era impensabile farlo così. Bisogna fare i complimenti al mister, allo staff e ai giocatori. Noi dobbiamo continuare e andare avanti. Djalò? Siamo ai dettagli, speriamo di chiudere nei prossimi giorni. Se sarà un calciatore della Juve ne parlerò. In questo momento noi rimaniamo così, abbiamo deciso di chiudere il mercato e dare fiducia a questi ragazzi che hanno fatto un percorso straordinario. Abbiamo un grande senso di rivalsa. Vogliamo staccarci dal quinto posto, quello è il nostro obiettivo e andiamo avanti". 20:30 Carnevali sul mercato del Sassuolo Nel prepartita ha parlato anche l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali: "Il nostro telefono squilla sempre. Siamo in un momento caldo, ma dobbiamo valutare quello che succederà nei prossimi giorni. Nel reparto difensivo siamo in difficoltà. Dobbiamo fare di necessità virtù e puntare sui giovani che abbiamo che sono interessanti. Spero che questo periodo sia solo momentaneo". 20:25 Juve-Sassuolo, le parole di Rugani e Thorstvedt Ai microfoni di Dazn è intervenuto Daniele Rugani: "Il Sassuolo ha giocatori di grande qualità. Ci vuole un'ottima fase difensiva da parte di tutta la squadra, non solo di noi difensori". Ha parlato anche Thorstvedt: "Sarà difficile affrontare la Juventus qui, ma come abbiamo già dimostrato possiamo copetere con queste grandi squadre". 20:20 Juve, Djalò in arrivo Niente Bernardeschi, Kean per Allegri non parte, ma intanto Djaló è pronto ad arrivare a Torino: i dettagli. 20:10 Allegri duro sul mercato Allegri che in conferenza stampa aveva parla duramente del mercato.

20:00 La conferenza di Allegri Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha parlato del mercato e delle ambizioni per il campionato: le parole complete. 19:50 Sassuolo, la formazione ufficiale SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi. 19:35 La formazione ufficiale della Juventus JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri. 19:30 Dove vedere Juve-Sassuolo Scopri QUI dove vedere in diretta la partita Juventus-Sassuolo: info, orario e canali per seguirla live o in differita. 19:25 Juve-Sassuolo, cresce l'attesa Tutto pronto all'Allianz Stadium per la partita tra Juventus e Sassuolo. Fischio d'inizio in programma alle 20:45. Allianz Stadium - Torino

