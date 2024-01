Inter travolgente, Lazio annichilita. Da Riyad messaggio anche per la Juve

Travolgente. Ecco che cos'è stata l'Inter nella semifinale di Supercoppa che l'ha vista superare nettamente la Lazio, aggredita sin dal primo minuto e mai capace di rispondere colpo su colpo alla squadra di Inzaghi. Eppure, gli uomini di Sarri venivano da cinque vittorie di fila, fra campionato e Coppa Italia, una serie infilata proprio dopo la sconfitta casalinga patita contro i nerazzurri, il 17 dicembre scorso. Ma a Riyad non c'è stato niente da fare: netta, a tratti schiacciante la superiorità dei vicecampioni d'Europa che non hanno dato tregua ai vicecampioni d'Italia. Thuram, Calhanoglu, Frattesi, le traverse di Barella e Lautaro, 7 calci d'angolo a zero, 223 tiri contro 5, sette tiri in porta a zero, 629 passaggi contro 400 e 91 per cento di precisione degli stessi: i numeri schiacciano qualunque parola. Nello stadio dell'Al-Nassr di Ronaldo, l'Inter ha giocato una delle migliori partite della gestione Inzaghi, annichilendo la Lazio.