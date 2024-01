Diretta Inter-Lazio: segui la partita di Supercoppa di oggi LIVE

All'Al-Awwal Stadium di Riyad si sfidano Inter e Lazio: in palio la finale della Supercoppa italiana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la Fiorentina. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:29

Cambio formazione Lazio

Cambio di formazione all'ultimo secondo per Sarri. In campo Pedro al posto di Zaccagni.

19:25

Marotta: "Le parole di Allegri? Nessun fastidio"

Le parole dell’ad dell'Inter a Mediaset: “Un appuntamento importante per noi stasera. Vogliamo andare in finale con il Napoli. Allegri? Non mi hanno dato fastidio le sue parole, il bello del calcio sono anche questi botta e risposta, Inter e Juve sono due realtà che fanno del bene al calcio italiano, senza dimenticare il Milan. Questo campionato è incerto e vediamo cosa succederà. Inzaghi con l’esperienza di campo ha una maggiore sicurezza. La finale di Champions ha dato consapevolezza. Lo scudetto e la seconda stella nell'ambito di un club sarebbero un fatto rilevante”.

19:13

Adeguato il contratto di Patric

Intanto Lotito ha mantenuto la promessa e ha ritoccato l'ingaggio del giocatore. Leggi qui l'approfondimento.

18:57

Formazione ufficiale Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

18:54

Formazione ufficiale Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

18:44

Dove vederla

La sfida tra Inter e Lazio sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5. Si potrà seguire anche in streaming sull'app Mediaset Infinity.

Riyad, Al-Awwal Stadium