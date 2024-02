Dimarco svela un retroscena clamoroso sul gol: “Me l’ha detto Inzaghi…”

La prova di forza dell'Inter nella partita casalinga contro l' Atalanta è stata impressionante. Un 4-0 che arriva contro una delle squadre più in forma del campionato. Forza ma anche astuzia , come in occasione del gol del 3-0 segnato da Dimarco . Lo stesso esterno ha svelato un retroscena curioso sulla rete arrivata dopo che Carnesecchi aveva respinto il rigore di Lautaro .

Dimarco e quel colloquio con Inzaghi prima del gol

Queste le parole di Dimarco ai microfoni di Dazn: "Il mister mi ha detto di partire così laterale. Non so come, ma la palla mi è arrivata lì. Ero lì perché pensavo che Lautaro sbagliasse? No, assolutamente, ho sempre fiducia nei miei compagni. Ma il mister quando parla succede sempre qualcosa, quindi l'ho voluto ascoltare". L'ex Verona dopo aver segnato è andato verso i compagni che si stavano riscaldando vicino alla bandierina ed è arrivato in corsa anche Simone Inzaghi. A quel punto Dimarco gli ha urlato"Questo è tuo".