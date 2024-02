Inter, cambio sponsor con il Genoa: maglia speciale con le Tartarughe Ninja!

Piccolo cambio sponsor per l'Inter in vista della partita contro il Genoa , per la quale avrà Bastoni squalificato . Dopo la maglia dedicata alla nuovo film della saga Transformers , Inter e Paramount+ hanno rilasciato una nuova collezione di maglie ispirata al nuovo film delle celebri Tartarughe Ninja .

Inter, nuova maglia dedicata alle Tartarughe Ninja

Per celebrare l'arrivo del film d'animazione "Tartarughe Ninja - Caos Mutante" sulla piattaforma di streaming Paramount+, gli eroi Donatello, Leonardo, Raffaello e Michelangelo appariranno sulla nuova e speciale maglia dell'Inter, in vendita negli store ufficiali nelle versioni home, away o third kit. Inoltre la squadra indosserà questa maglia in occasione di Inter-Genoa. Al San Siro saranno anche ospiti Donatello, Leonardo, Raffaello e Michelangelo, presenti a bordo campo per accogliere i giocatori all’ingresso.