ROMA - Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato un giocatore per un turno a margine dei recuperi di campionato. Si tratta del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. Il club nerazzurro è stato sanzionato di 4mila euro "per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria". Il difensore nerazzurro salterà dunque la sfida contro il Genoa da giocare in casa lunedì 4 marzo alle ore 20:45.