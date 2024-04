L'Inter non smette di vincere: Calhanoglu stende il Torino

Inter-Torino, festa nerazzurra: la partita

Nel primo tempo i ritmi non sono stati altissimi, con l'Inter che ha mostrato un buon palleggio, attraverso cui ha cercato di impensierire il Torino con delle occasioni di Thuram. I granata hanno fronteggiato la squadra di Inzaghi a viso aperto, provando a farle male soprattutto attraverso le corsie esterne. La partita è cambiata nella ripresa, quando il Torino si è trovato in dieci a causa dell'espulsione di Tameze per fallo da ultimo uomo su Mkhitaryan al 49'. L'Inter ha preso il largo con la superiorità numerica. Il gol del vantaggio è arrivato al 56' con un micidiale sinistro di Calhanoglu che non ha lasciato scampo a Milinkovic Savic. Quattro minuti dopo, Ferrieri Caputi ha assegnato un calcio di rigore alla squadra di Inzaghi per un fallo commesso in area da Lovato su Thuram, poi trasformato da Calhanoglu. Il resto della partita è stato di totale gestione per l'Inter che ha chiuso con il punteggio di 2-0, celebrando nel migliore dei modi il clima di grande festa per il ventesimo scudetto.