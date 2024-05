Zanetti: “Lukaku poteva essere più chiaro, ci siamo rimasti male”

Zanetti su Inzaghi: "Gli siamo rimasti sempre vicini"

Poi su Simone Inzaghi: "È stato bravo a rimanere calmo e sereno nei momenti di difficoltà, restando consapevole di quello che poteva fare, credendo sempre nel suo lavoro al di là del risultato. L’anno scorso ci sono stati momenti difficili in cui è stato molto criticato dall’esterno, ma lì si vede la forza della società: supportare l’allenatore in momenti come quelli. Quando si sceglie un allenatore bisogna dargli il tempo necessario per lavorare: c’è un percorso, ci sono momenti in cui va tutto bene e momenti in cui ci sono difficoltà. Noi vedevamo che le prestazioni c’erano, era questione di tempo. Anche arrivare in finale di Champions League ha contribuito a credere sempre in Simone. Ogni vittoria nasce dai momenti di difficoltà, dalle sconfitte, quando perdi un campionato, quando esci dalla Champions o perdi una finale: lì si costruisce una mentalità forte, una resilienza che ti permette di sapere dove migliorare per arrivare all'obiettivo. C’era preoccupazione per i risultati che non arrivavano, ma come dicevo prima c’erano le prestazioni: siamo sempre rimasti vicini al nostro allenatore. Nei momenti di difficoltà la società deve essere sempre presente. Simone è entrato subito in empatia con i nostri tifosi, la sua umiltà e la sua calma sono trasmesse anche a loro. Lui si è innamorato subito dell’ambiente e della famiglia dell’Inter, ad Appiano è felice, sempre sorridente: questo vuol dire tanto. Paragone con Mourinho? Hanno due personalità diverse, sono due grandi condottieri che ti portano alla vittoria, ognuno alla sua maniera. Credo che Simone ci porterà a tanti successi, non siamo neanche a metà del ciclo. Mi auguro rimanga per tanto, lui si trova bene con noi e noi con lui. Ormai ci conosciamo, sappiamo come la pensiamo: vedendo i risultati e lo spirito di squadra c’è tanta tranquillità".