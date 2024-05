Lautaro stuzzica il Milan: "Seconda stella nel derby a casa loro, meraviglioso"

Il derby ciliegina sulla torta

"Quando si facevano in squadra i calcoli per lo scudetto - svela Lautaro -, la data del derby è diventata subito speciale, vincere la seconda stella in casa del Milan. Riuscire a farlo è stata una cosa meravigliosa, non era mai successo. Siamo entrati nella storia del club ed è un giorno che non dimenticheremo mai".