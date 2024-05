Inter, il rinnovo di Lautaro si avvicina: le cifre alle quali può firmare

Nove milioni e mezzo più bonus, alcuni facili, altri meno: è questa la cifra a cui Lautaro Martinez può dire sì all'Inter per il rinnovo di contratto. L'argentino ha incaricato il suo agente, Alejandro Camano, di incontrare la prossima settimana di nuovo i dirigenti nerazzurri per comunicare l'intenzione di abbassare un po' le pretese (si era partiti da una richiesta di 12). L'Inter si spingerà fino a 9.5 milioni l'anno, Lautaro pare intenzionato ad accettare questa offerta, magari rivedendo qualcosa sui diritti d'immagine: non è un caso che, complice la vittoria del campionato, Lautaro, anche con la presenza di sua moglie Agustina, stia spingendo molto su interviste e pubblicità. Ormai ha fatto il salto di qualità, anche come brand, e questo nella trattativa avrà un peso. Ma la notizia è di contorno. Quello che davvero conta è che Lautaro, nelle ultime ore, si è sostanzialmente riavvicinato all'Inter. Non solo nei sentimenti, ma anche a livello economico. E quando c'è un contratto così importante da rinnovare è quello che più conta.