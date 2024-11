Inter-Napoli, Marotta risponde alle polemiche: "Il rigore c'era, Conte..."

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha ricevuto il Premio Nils Liedholm a Cuccaro Monferrato e ha dato la sua opinione riguardo il caso del rigore (poi sbagliato da Calhanoglu) in Inter-Napoli e delle lamentele di Conte sul Var nel post partita: "Credo che con la tecnologia la situazione è migliorata, ci sono meno errori. Conte è una persona intelligente e quando parla lo fa per un motivo, ma in questo caso l'arbitro era ben vicino all'azione, sicuramente il contatto fisico c'è stato e il piede è stato spostato, quindi secondo me era rigore. Se poi si deve discutere su un utilizzo migliore del Var in termini di protocollo, questo fa parte di un dibattito costruttivo che deve essere fatto all'interno del sistema calcistico, ma la centralità dell'arbitro in campo dev'essere prioritaria. Non so se Conte volesse spostare l'attenzione, ma alla fine l'espisodio non è stato determinante, sfortunatamente. E comunque ribadisco: per me era rigore".