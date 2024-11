Calhanoglu sul rigore sbagliato in Inter-Napoli: "Sento il peso della delusione"

"Speravo di mantenere il record"

Il rigore sbagliato contro il Napoli è stato il primo da quando Hakan Calhanoglu gioca in Serie A. "Speravo veramente di mantenere il mio record positivo di rigori, ma sbagliarne uno fa parte del gioco. Ora si guarda avanti". Dopo la sosta per le nazionali, l'Inter tornerà in campo a Verona al Bentegodi alle ore 15:00.