Inzaghi beccato dalle telecamere, il video è virale: "Non voglio il recupero, non mi prendete per il c..."

Sfuma il sogno Triplete per l' Inter . La netta sconfitta per 3-0 a San Siro contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia chiude la corsa dei nerazzurri verso il treble. La squadra rimane ampiamente in corsa per scudetto e Champions League, con il Mondiale per Club all'orizzonte, ma Inzaghi ci teneva particolarmente alla Coppa Italia . Nel finale della partita, dopo il terzo gol della squadra di Conceicao segnato da Reijnders, le telecamere hanno beccato l'allenatore dei nerazzurri mentre si scagliava contro il quarto ufficiale Aureliano .

Furia Inzaghi nel finale di Inter-Milan: cosa è successo

La furia di Inzaghi era verso la concessione del recupero. L'allenatore, con la partita già virtualmente chiusa, urla contro Aureliano: "Non voglio il recupero eh! Non mi prendete per il c... eh! Non lo voglio! Non lo voglio!". Interviene anche un collaboratore di Inzaghi per tranquillizzarlo e arriva lo stesso quarto ufficiale per calmare la situazione. La partita si è conclusa senza minuti di recupero ma, prima di tornare negli spogliatoi e mettersi la sconfitta alle spalle, Inzaghi è andato a parlare animosamente con l'arbitro Doveri, che lo ha ammonito. Il video della sfuriata contro Aureliano ha fatto il giro del web e in poche ore è diventato virale. L'Inter ora è attesa dalla gara rinviata a domenica contro la Roma di Ranieri a San Siro e già il mercoledì successivo andrà a Barcellona per l'andata della semifinale di Champions League.