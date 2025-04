Inter-Milan diretta semifinale Coppa Italia, segui il derby di oggi

Tutto d'un fiato: Inter e Milan si giocano oggi la finale di Coppa Italia. Si parte dall'1-1 dell'andata e quindi è tutto ancora in ballo: chi andrà in finale a Roma con, probabilmente, il Bologna? Il Milan riuscirà, dopo la Supercoppa vinta in Arabia, a competere per un altro trofeo? Oppure sarà l'Inter ad andare avanti cullando, ancora, il sogno del Triplete? Tutto si scoprirà stasera al termine di 90' oppure di più, vista la possibilità dei supplementari e dei rigori. Di quest'ultima eventualità farebbe volentieri a meno l'Inter che, al contrario del Milan, è ancora impegnata su tre fronti: domenica alle 15 ha la Roma, chiudere a notte fonda sarebbe l'ennesima zavorra per i giocatori di Inzaghi alle prese con un calendario fittissimo.