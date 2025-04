Inter, Inzaghi perde Pavard per il Barcellona: le condizioni

Brutte notizie per l'Inter: Benjamin Pavard non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la partita contro il Barcellona , valida per l'andata della semifinale di Champions League. Il difensore francese era uscito nel corso del primo tempo della scorsa partita di campionato contro la Roma per un infortunio . Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una distorsione alla caviglia .

Pavard salta Barcellona-Inter. Inzaghi potrebbe recperare Thuram

Troppo breve la distanza temporale tra l'infortunio e la semifinale di Champins League per permettere al giocare di recuperare in tempo. Inzaghi dunque perde un pezzo fondamentale della sua difesa, autore anche di uno dei gol segnati a San Siro contro il Bayern Monaco decisivi per la qualificazione in semifinale di Champions. L'allenatore dei nerazzurri potrebbe però tornare ad avere a disposizione Marcus Thuram. L'attaccante non è ancora al top della forma dopo l'infortunio accusato nella semifinale di ritorno contro il Bayern. Ma potrebbe comunque volare con la squadra verso Barcellona e andare in panchina.