Inter, si ferma Thuram: le condizioni e quando può rientrare

MILANO - Brutta tegola in casa Inter, dove si è fermato Marcus Thuram . L'attaccante francese si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali, che hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra . Una brutta notizia per Simone Inzaghi, che perde Thuram per i prossimi e decisivi impegni in vista del finale di stagione.

Inter, Thuram si ferma: ecco quando può rientrare

"La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno", spiega il club nerazzurro in una nota ufficiale. Ancora da definire i tempi di recupero, ma Thuram salterà sicuramente le sfide contro il Bologna in campionato (20 aprile) e contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia (23 aprile). Thuram potrebbe rientrare in tempo per la sfida in campionato contro la Roma (26 aprile e l'andata della semifinale di Champions League col Barcellona. (30 aprile).